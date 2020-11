RICKY BUTCHERs Kommentar zum Jahr 2020

Nicht nur mit seiner Band SONS OF BUTCHER ist Spa▀vogel RICKY BUTCHER aus Kanada aktiv, sondern auch solo. Bei YouTube stellt er das Video zu 'Fuck The Shit 2020' aus seinem neuen Minialbum "Fuck: The Album" vor, das am morgigen 27. November erscheint.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: ricky butcher fuck the shit 2020 fuck the album sons of butcher