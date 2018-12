RIDDLE OF STEEL III: Erste Bands angekündigt

Am 07.12.2019 wird in Marburg zum dritten Mal das Riddle Of Steel Festival stattfinden, für das nun die ersten drei Bands bekanntgegeben wurden. Auf dem Festival, das sich dem epischen Heavy Metal und eher selten gesehenen Bands widmet, werden im kommenden Jahr die Newcomer ACHELOUS aus Griechenland, die Doomer IRON VOID aus England und die Epic-Metal-Veteranen WOTAN aus Italien auftreten. Sechs weitere Bands werden in den nächsten Wochen und Monaten noch bekanntgegeben, die das Line-Up vervollständigen.

Quelle: Veranstalter Redakteur: Raphael Päbst Tags: riddle of steel achelous iron void wotan