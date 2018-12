CARNAL FORGE - Neues Album und Lyric-Video!

Die Schweden-Death-Thrasher CARNAL FORGE veröffentlichen am 25.01.2019 via Vicisolum Records ihr neues Album "Gun To Mouth Salvation". Es wird das erste Album seit der 2007er-Scheibe "Testify For My Victims" sein und mit dem neuen Sänger Tommie Wahlberg aufwarten. Schaut euch hier das neue Lyricvideo zum Song 'Reforged' an:

https://www.youtube.com/watch?v=lHz3IKlYHUM

Die Tracklist ließt sich wie folgt:

01. Parasites

02. Reforged

03. Aftermath

04. Endless War

05. Bound In Flames

06. King Chaos

07. The Order

08. Hellride

09. State Of Pain

10. Sin Feast Paradise

11. The Stench

