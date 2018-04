RIOT V: Video zu 'Heart Of A Lion'

Die Metal-Maschine rollt wieder! "Armor Of Light" steht bei Nuclear Blast in den Startlöchern und wird uns in etwas mehr als drei Wochen zur Verfügung stehen, jetzt gibt es mit 'Heart Of A Lion' den ersten kompletten Song m Video: Youtube.

Wer möchte, kann das Album im Nuclear Blast Shop bereits vorbestellen, wo es das Digi-Pak mit einer Live-Bonusscheibe gibt.

