RIOT V kommt auf Tour

Die New Yorker Heavy Metal Pioniere RIOT V kündigen heute die 'Armor of Light Tour 2019' zusammen mit den Classic Rockern ASOMVEL aus Großbritannien und dem Berliner Metalpunks INDIAN NIGHTMARE an.

RIOT V

»Armor Of Light Tour 2019«

w/ ASOMVEL, INDIAN NIGHTMARE

16.08. S Falun - Sabaton Open Air*

17.08. D Essen - Turock Open Air*

18.08. NL Arnhem - Willemeen

19.08. B Ghent - The Crossover Music Club

20.08. D Kassel - Goldgrube

21.08. CH Lucerne - Konzerthaus Schüür

22.08. D Leipzig - Hellraiser

23.08. D Mannheim - 7er Club

24.08. D Hallbergmoos - Trveheim Festival* *SOLD OUT*

*nur RIOT V



Tickets für die Clubshows sind hier erhältich.