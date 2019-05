DEAD KITTENS: Album wird auf Tour mit MARKY RAMONE'S BLITZKRIEG vorgestellt

Das niederländisch-israelische Punk-Rock-Noise-Duo mit Sitz in Berlin hat das Album "I Am Not A Ghost" fertig. Es erscheint am 24.05.2019 beim Qualitätslabel Noisolution. Dafür geht die Band, bei der man nie weiß, was auf der Bühne geschehen wird, mit MARKY RAMONE'S BLITZKRIEG * auf Tour.

13.06.2019 – DK-Kopenhagen, tba

14.06.2019 – SE-Trollhättan, Subkult Festivalen

15.06.2019 – SE-Stockholm, tbc

03.07.2019 – Hannover, Musikzentrum *

04.07.2019 – NL-Nijmegen, Doornroosje *

05.07.2019 – Hamburg, Monkeys *

06.07.2019 – Berlin, Bi Nuu *

10.07.2019 – AT-Mödling, Redbox *

11.07.2019 – Regensburg, Alte Mälzerei *

18.07.2019 – Nürnberg, Z-Bau *

19.07.2019 – Berlin, Schokoladen Hoffest

21.07.2019 – München, Free & Easy / Backstage *

03.08.2019 – NL-Rotterdam, Baroeg

03.09.2019 – Hannover, Café Glocksee

13.09.2019 – Tübingen, tbc

14.09.2019 – Worms, tbc