RIOT: zwei Neuauflagen auf Vinyl

Metal Blade wird am 23. Februar nach den CD-Ausgaben nun auch erstmals Vinylversionen von "Nifghtbreaker" und "The Brethren Of The Long House" veröffentlichen. Beide Alben wurden von Patrick Engel remastered und werden in diesen Versionen in den Verkauf gehen:

RIOT - "Nightbreaker" Vinyl Re-issue mit dem originalen Japan-Artwork und drei Bonustracks:

- 180g black vinyl

- clear orange red vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

- opaque pastel orange marbled vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

- white vinyl (US exclusive - ltd. 100)



RIOT - "The Brethren Of The Long House" Vinyl Re-issue inklusive einem Bonustrack:

- 180g black vinyl

- clear salmon pink vinyl (EU exclusive - ltd. 300)

- forrest green vinyl (EU exclusive - ltd. 200)

- clear vinyl (US exclusive - ltd. 100)

Wer es nicht mehr erwarten kann, seine durchsichtige, lachsfarbene RIOT-Platte zu bestellen, kan das sofort im Metal Blade Shop tun. Wobei mir die "Nightbreaker" mit dem Hai-Cover besser gefiel. Andererseits waren alle drei Varianten nicht wirklich toll.