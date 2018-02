SHADOWKEEP: Informationen zum kommenden Album mit James Rivera

Pure Stelle wird es am 30. März kredenzen, das neue Album der Briten, das zehn Jahre auf sich warten ließ. Am Mikrophon wird niemand geringerer als der HELSTAR-Fronter James Rivera zu hören sein! Hier ist schon mal die Trackliste des einfach "Shadowkeep" betitelten Albums:

1. Atlantis

2. Guardian Of The Sea

3. Flight Across The Sand

4. Horse Of War

5. Little Lion

6. Angels And Omens

7. Isolation

8. Never Forgotten

9. The Sword Of Damocles

10. Immortal Drifter

11. Minotaur

Und so ist die Band momentan aufgestellt:

James Rivera – vocals

Chris Allen – guitars

Stony Grantham – bass

Omar Hayes – drums

Nikki Robson – guitars