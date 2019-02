Die US-Metal-Band RITUAL veröffentlicht via Pure Steel Records ihr kleines Meisterwerk "Trials Of Torment" aus dem Jahre 1993 neu. Ab dem 15. März steht das Album in Remastered-Form, mit neuem Artwork und fünf zusätzlichen Demo-Songs zum Abgreifen bereit.

