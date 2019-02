Mit 'Stranded' gibt es nun ein äußerst cooles Video des hochgelobten PSYCHOPUNCH Debütalbums "We Are Just As Welcome As Holy Water In Satan's Drink", welches zum 20-jährigen Jubiläum am 22. März via Massacre Records neu aufgelegt wird. Youtube.

Quelle: Massacre Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: psychopunch we are just as welcome as holy water in satans drink stranded massacre records