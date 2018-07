RIVERSIDE: Albumdetails zu

Am 28. September wird die polnische Progband ihr siebtes Album mit dem Titel "Wasteland" über Inside Out veröffentlichen. Nun gibt es erste Informationen wie das von Trevor Smith entworfene Coverdesign und die Trackliste:

1. The Day After

2. Acid Rain

3. Vale Of Tears

4. Guardian Angel

5. Lament

6. The Struggle For Survival

7. River Down Below

8. Wasteland

9. The Night Before

RIVERSIDEs Mariusz Duda sagte über das Album, es sei ein dunkleres Werk als zuvor und ein Konzeptalbum, das sich mit einer postapokalyptischen Welt befasse, aber auch etwas mit dem tragischen Tod des Gitarristen Piotr Grudziński am 21. Februar 2016 zu tun habe.

Im Oktober kommt die Band auf Tour:

12.10.2018 Gdansk (Poland) - B90

13.10.2018 Poznan (Poland) - Tama

14.10.2018 Wroclaw (Poland) - A2

16.10.2018 Katowice (Poland) - Miasto Ogrodów

17.10.2018 Lódz (Poland) - Magnetofon

18.10.2018 Torun (Poland) - Od Nowa

20.10.2018 Kraków (Poland) - Studio

21.10.2018 Warszawa (Poland) - Hala Kolo

30.10.2018 Berlin (Germany) - Kesselhaus

31.10.2018 Schorndorf (Germany) - Manufaktur

03.11.2018 Lisbon (Portugal) - LAV

04.11.2018 Madrid (Spain) - MON LIVE

05.11.2018 Barcelona (Spain) - Salamandra 1

06.11.2018 Lyon (France) - CCO

07.11.2018 Paris (France) - La Machine

09.11.2018 Manchester (UK) - Academy 2

10.11.2018 London (UK) - The Electric Ballroom

11.11.2018 Sint-Niklaas (Belgium) - Casino

12.11.2018 Utrecht (The Netherlands) - TivoliVredenburg

14.11.2018 Hamburg (Germany) - Markthalle

15.11.2018 Oberhausen (Germany) - Turbinenhalle 2

16.11.2018 Pratteln (Switzerland) - Z7

17.11.2018 Neunkirchen (Germany) - Gloomaar Festival