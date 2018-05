RIVERSIDE: Die Einöde erwartet uns im September

Die polnischen Proggies von RIVERSIDE veröffentlichen Ende September ihr mittlerweile siebtes Studioalbum "Waste7and" via InsideOut Music. Es wird das erste Album als Trio sein nach dem tragischen Tod von Gitarrist Piotr Grudziński.



Mariusz Duda beschreibt das Album als "sehr erwachsen und sehr seriös" und man solle sich deshalb auf ein "sehr männliches und emotionales" Album vorbereiten.



Zudem hat das Trio auch die Zusammenarbeit mit InsideOut Music verlängert, wo die Band seit dem zweiten Album "Second Life Syndrome" aus dem Jahr 2005 unter Vertrag sind.



Eine Tour wurde auch bekannt gegeben und führt durch diese Städte:



RIVERSIDE – “Wasteland 2018 Tour”:

12.10.2018 Gdansk (Poland) - B90

13.10.2018 Poznan (Poland) - Tama

14.10.2018 Wroclaw (Poland) - A2

16.10.2018 Katowice (Poland) - Miasto Ogrodów

17.10.2018 Lódz (Poland) - Magnetofon

18.10.2018 Torun (Poland) - Od Nowa

20.10.2018 Kraków (Poland) - Studio

21.10.2018 Warszawa (Poland) - Hala Kolo

30.10.2018 Berlin (Germany) - Kesselshaus

31.10.2018 Schorndorf (Germany) - Manufaktur

03.11.2018 Lisbon (Portugal) - LAV

04.11.2018 Madrid (Spain) - MON LIVE

05.11.2018 Barcelona (Spain) - Salamandra 1

06.11.2018 Lyon (France) - CCO

07.11.2018 Paris (France) - La Machine

09.11.2018 Manchester (UK) - Academy 2

10.11.2018 London (UK) - The Electric Ballroom

11.11.2018 Sint Niklaas (Belgium) - Casino

12.11.2018 Utrecht (Netherlands) - Tivoli Vredenburg

14.11.2018 Hamburg (Germany) - Markthalle

15.11.2018 Oberhausen (Germany) - Turbinenhalle 2

16.11.2018 Pratteln (Switzerland) - Z-7

17.11.2018 Neunkirchen (Germany) - Gloomaar Festival

Quelle: Head Of PR Redakteur: Peter Kubaschk Tags: riverside wasteland waste7and mariusz duda piotr grudzi324ski