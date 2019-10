ROB HALFORD zeigt weiteren Song vom Weihnachtsalbum

Wie berichtet, veröffentlicht der JUDAS PRIEST-Frontmann ROB HALFORD heute das Weihnachtsalbum "Celestial" via Legacy Recordings. Zum Veröffentlichungstag gibt es mit 'Morning Star' einen weiteren neuen Track zu hören:

https://www.youtube.com/watch?v=jnWl7ss_UCk

Die Tracklist liest sich wie folgt:

01. Celestial [new song]

02. Donner And Blitzen [new song]

03. God Rest Ye Merry Gentlemen

04. Away In A Manger

05. Morning Star [new song]

06. Deck The Halls

07. Joy To The World

08. O Little Town Of Bethlehem

09. Hark! The Herald Angels Sing

10. The First Noel

11. Good King Wenceslas

12. Protected By The Light [new song]