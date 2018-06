ROCKAVARIA 2018: Letzte Infos

Am kommenden Wochenende ist es soweit und München verwandelt sich mit der dritten Auflage des ROCKAVARIA wieder zur Rock City!



Die Veranstalter haben jetzt letzte Infos bekannt gegeben, die wir euch nicht vorenthalten möchten.



So werden sowohl Eintages- als auch Zweitagestickets noch an der Tageskasse erhältlich sein. Einlass an beiden Veranstaltungstagen ist um ca. 13 Uhr, die Tageskassen öffnen ebenfalls bereits um ca. 13 Uhr. Spielbeginn ist dann um ca. 14:30 Uhr. Der Einlass erfolgt ausschließlich an der Luisenstraße (direkt am U-Bahnaufgang), wo sich auch die Kassenhäuschen befinden. Auf der Seite des Karolinenplatzes wird es keinen Einlass geben.



Folgende Straßen sind vor, während oder nach dem ROCKAVARIA-Festival gesperrt:

Katharina-von-Bora-Str. (01.6. bis 13.6.)

Arcisstr. (01.6. bis 13.6.)

Brienner Str., südlich ab Karolinenplatz (01.6. bis 13.6.)

Luisenstr. (09.6., 6:00 Uhr bis 11.6., 6:00 Uhr)

Brienner Str., nördlich ab Augustenstr. (09.6., 6:00 bis 11.6., 6:00 Uhr)

Königsplatz (04.6. bis 13.6.)



Als Headliner treten IRON MAIDEN und DIE TOTEN HOSEN mit vollen Live-Sets auf. Veranstaltungsende ist an beiden Tagen um ca. 23 Uhr – eventuelle letzte Züge können somit vom Hauptbahnhof zeitlich bequem erreicht werden.



Wer am Samstag gerne noch weiterfeiern möchte, kann dies bei der Aftershow-Party im Backstage an der S-Bahn-Haltestelle Hirschgarten tun. Diese ist für ROCKAVARIA-Besucher bei Vorzeigen des Tickets kostenlos. Eventuell schafft es ja auch die POWERMETAL.de Delegation noch ins Backstage.



Ansonsten freuen wir uns auf ein geiles Festivalwochenende und hoffen, dass das Wetter besser wird als angekündigt.

