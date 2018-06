URIAH HEEP - Erster Videoclip zum kommenden Album

Am 14.09.2018 ist es soweit und Frontiers Records werden ein neues Studioalbum der britischen Hardrock-Legende URIAH HEEP in die Regale stellen. Das Album hört auf den schönen Namen "Living The Dream", das Artwork gibt es links zu bestaunen, und einen ersten Videoclip zur Promotion des 24. regulären Studioalbums gibt es auch in Form des neuen Stückes 'Grazed By Heaven'. Dieses lässt erst einmal keine Sorgen aufkommen, dass die Veteranen es ruhiger angehen lassen könnten!

