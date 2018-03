ROCKAVARIA 2018: Weitere Bestätigungen

Für das ROCKAVARIA am 9. und 10. Juni 2018 auf dem Münchner Königsplatz wurden mit DRAGONFORCE, THE RAVEN AGE, MONUMENT UND BLAAS OF GLORY vier weiter Bands für den Samstag bestätigt.



Damit sieht das Billing jetzt wie folgt aus:



Samstag 9. Juni



IRON MAIDEN, ARCH ENEMY, KILLWITCH ENGAGE, SALTATIO MORTIS, ELUVEiTIE, TUXEDOO, JOHNNY GALLAGHER, DRAGONFORCE, THE RAVEN AGE, MONUMENT, BLAAS OF GLORY



Sonntag 10. Juni



DIE TOTEN HOSEN, LIMP BIZKIT, THERAPY?, DOG EAT DOG, DONOTS, EMIL BULLS, ROSE TATTOO, ROYAL REPUBLIC, TURBOBIER, DRUNKEN SWALLOWS.



Tickets gibt es für einen oder beide Tage bei Myticket.

Quelle: Rockavaria Facebook Redakteur: Tommy Schmelz Tags: rockavaria iron maiden arch enemy killwitch engage saltatio mortis eluveitie tuxedoo johnny gallagher dragonforce the raven age monument die toten hosen limp bizkit therapy dog eat dog donots emil bulls rose tattoo royal republic