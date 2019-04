ROCKHARZ Open Air 2019: HEIDEVOLK bestätigt

Für das ROCKHARZ Open Air 2019 ist die niederländische Pagan-/Folk-Metal-Band HEIDEVOLK bestätigt worden. Damit ist das Programm komplett. Zudem meldet der Veranstalter, dass im eigenen Online-Shop die Tickets restlos ausverkauft sind. Es gibt noch vereinzelt Tickets in lokalen Vorverkaufsstellen.



Hier das komplette Billing:

AMON AMARTH

ANVIL

APOCALYPSE ORCHESTRA

BLOODRED HOURGLASS

BROTHERS OF METAL

BURNING WITCHES

CALIBAN

CHILDREN OF BODOM

COMBICHRIST

COPPELIUS

CRADLE OF FILTH

DIMMU BORGIR

DRAGONFORCE

ELVENKING

ELVELLON

EPICA

FEUERSCHWANZ

FOLLOW THE CIPHER

FREEDOM CALL

FROM NORTH

GRAND MAGUS

GRAVE

HÄMATOM

HARDLINE

HELL BOULEVARD

HEIDEVOLK

HYPOCRISY

KÄRBHOLZ

J.B.O.

KISSIN' DYNAMITE

KORPIKLAANI

LACRIMAS PROFUNDERE

LEGION OF THE DAMNED

LORDI

MILKING THE GOATMACHINE

MONO INC.

MR. IRISH BASTARD

NAILED TO OBSCURITY

NERVOSA

OMNIUM GATHERUM

OVERKILL

RUSSKAJA

SALTATIO MORTIS

SOILWORK

STAM1NA

THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA

THE O’REILLYS & THE PADDYHATS

THE UNGUIDED

U.D.O.

VADER

VAN CANTO

VISIONS OF ATLANTIS

WARKINGS

WINTERSUN

WITT

Das ROCKHARZ Open Air findet vom 3. bis 6. Juli 2019 auf den Flugplatz Ballenstedt statt. Alle weiteren Informationen sowie einen Überblick über alle bestätigten Bands gibt es auf der Festival-Homepage.