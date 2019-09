ROCKHARZ Open Air 2020: ASP, TANKARD und GERNOTSHAGEN bestätigt

Für das Rockharz Open Air 2020 wurden mit ASP, TANKARD und GERNOTSHAGEN drei weitere Bands bestätigt.



Damit liest sich das aktuelle Billing so:



ACCEPT

ASP

DARK TRANQUILLITY

DESTRUCTION

EKTOMORF

ELUVEITIE

ENSIFERUM

GERNOTSHAGEN

OST FRONT

RUNNING WILD

SUBWAY TO SALLY

TANKARD



Das ROCKHARZ Open Air 2020 findet vom 01.07. bis 04.07.2020 in Ballenstedt statt. Tickets können auf der Festival-Homepage erworben werden.

