ROCKIN‘ AUTUMN FESTIVAL: morgen mit FREEDOM CALL!

Das habe ich irgendwie übersehen und deshalb nicht gemeldet: Morgen findet in Albstadt das vierte ROCKIN‘ AUTUMN FESTIVAL statt. Mit dabei sind HAÏRDRŸER, FREEDOM CALL, MAXXWELL und RAZZMATTAZZ. Los geht es um 19.45 Uhr im im Tropi in Albstadt, Sigmaringer Str. 146, 72458 Albstadt. Einlass ist bereits um 19.00 Uhr und der Eintrittspreis ist 22 Euro an der Abendkasse.



