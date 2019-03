ROCK GODDESS - Hörproben zum neuen Album

Am 15.03.2019 erscheint über Bite You To Death Records im Vertrieb von Cargo das neue Album der NWoBHM-Veteraninnen ROCK GODDESS, das den Titel "This Time" trägt und das erste Studioalbum der drei Damen seit gut 30 Jahren ist, als Vinyl-Schallplatte. Die CD-Version könnt ihr schon seit 01.03.2019 über die Bandcamp-Seite der Band direkt in England oder über die regulären Vertriebswege von Cargo Records ordern. Auf Bandcamp gibt es bereits Hörproben.

Quelle: Band via Facebook, Label Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: rock goddess this time bite you to death records cargo