ROCK HARD FESTIVAL: Erste Bands

Ich trage gerade meine Termine für 2018 in den Kalender ein und was steht da an Pfingsten: ROCK HARD FESTIVAL. Natürlich! Vom 18. bis 20. Mai wird wieder das Amphitheater in Gelsenkirchen gerockt und die Macher haben bereits die ersten Bands aus dem Sack gelassen. Freuen dürfen wir uns schon einmal auf:

CIRITH UNGOL

DIAMOND HEAD

NIGHT DEMON

ULI JON ROTH ("Scorpions Revisited")

Die Ticketpreise:

Drei-Tages-Ticket: 86,90 Euro (inkl. aller Gebühren)

Kombiticket Festival und Camping: 108,40 Euro (inkl. aller Gebühren)

Zusätzlich fallen pro Bestellung 7 Euro Versandkosten an, weil die Karten als speziell versicherte Sendung verschickt werden.Wer bis zum 31. Oktober 2017 bestellt, bekommt pro Festivalticket eine Frühbucherprämie.