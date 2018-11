ROCK OF AGES 2019: QUEENSRYCHE wird dabei sein

Nachdem in diesem Jahr Geoff Tate mit seiner Band OPERATION MINDCRIME in Seebronn aufgetreten ist, wird im kommenden Jahr seine alte Stammband QUEENSRYCHE mit von der Partie sein, die ein Best Of-Set spielen wird. Damit sieht das aktuelle Billing so aus: AXXIS, BAP, CRAZY LIXX, EXTRABREIT, Chris Norman, QUEENSRYCHE, ROSE TATTOO

