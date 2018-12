ROCK OF AGES 2019: Zwei neue Bands

Die erste Band hat bereits in diesem Jahr auf dem ROCK OF AGES gespielt und darf 2019 zurückkehren, und die Massen zu begeistern - die Massen an Kindern, denn HEAVYSAURUS eröffnet diesmal den kostenlosen Sonntagvormittag im Kinderprogramm. Für das normale Festivalprogramm dagegen ist INGLORIOUS angeheuert worden. Damit sieht das Gesamtprogramm bisher so aus: AXXIS, BAP, CRAZY LIXX, EXTRABREIT, HEAVYSAURUS, INGLORIOUS, KILLCODE, Chris Norman, QUEENSRYCHE, ROSE TATTOO.

Tickets gibt es über die Festival-Webseite.