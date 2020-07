ROCK OF AGES FESTIVAL – Infos zum Online Special am kommenden Samstag

Für das leider auch ausgefallen ROCK OF AGES FESTIVAL, welches kommendes Wochenende in Seebronn stattgefunden hätte, haben sich Horst und sein Team auch was einfallen lassen. Wie schon zum BANG YOUR HEAD!!! wird es auch hier ein Online Special geben.



Dieses findet am kommenden Samstag den 1. August ab 18 Uhr statt und wird ca. 180 Minuten gehen Zum Stream geht es hier auf dem offiziellen Youtube Channel:



https://www.youtube.com/user/BYHFestival



Folgende Programmpunkte sind geplant:



Zu sehen sind teils unveröffentlichte Liveaufnahmen aus Bandauftritten der vergangenen Jahren. Bislang defintiv dabei sind Songs von THIN LIZZY, ECHOES, THE HOOTERS, AXXIS, THE NEW ROSES, CHRIS THOMPSON, PRAYING MANTIS, KILLCODE und CUCUMBER. Weitere folgen eventuell noch, da man sich noch eifrig in der Produktionsphase befindet :-)



Außerdem gibt es Videogrüße von diversen Bands und Crewmitgliedern, Kurzinterviews mit Harry Oellers von AXXIS und John Diva von JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE (plus Videoclip der Band) und Hintergrundinformationen zum Festival seitens des ROA Teams, das während des Streams im YouTube-Live-Chat auch präsent ist.



Der genaue Programmablauf folgt noch.

