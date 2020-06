ROCK OF AGES FESTIVAL mit weiteren Bestätigungen

Auch beim ROCK OF AGES FESTIVAL haben inzwischen weitere Acts ihre erneute Teilnahme für das kommende Jahr zugesichert. Die BLACK STAR RIDERS und auch ECLIPSE sind vom 30. Juli bis 1. August 2021 in Seebronn ebenfalls wieder mit dabei.



Somit sind für 2021 bisher bestätigt:



URIAH HEEP, SUZI QUATRO, SWEET, CINDERELLA'S TOM KEIFER, ROCK ON, JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE, DARE, MAD MAX, FIGHTER, CORELEONI, THE NEW ROSES, DAN REED NETWORK, ULI JON ROTH, BLACK STAR RIDERS, ECLIPSE

