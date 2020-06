BANG YOUR HEAD!!! 2021 mit weiteren Zusagen

Mit HARDCORE SUPERSTAR und EPICA haben jetzt zwei weitere Bands ihr erneutes Kommen für den Ersatztermin vom 15. - 17. Juli 2021 zugesagt.



Somit sind jetzt in Balingen für 2021 erneut mit dabei:



SAXON, PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, PRIMAL FEAR, KISSIN DYNAMITE, TANKARD, THE IRON MAIDENS, UNLEASHED, RIOT V, BENEDICTION, NIGHT DEMON, DIAMOND HEAD, LEATHERWOLF, RAGE, ANGEL WITCH, SHAKRA, ONSLAUGHT, ANTHEM, HEATHEN, ATLANTEAN KODEX, SOLSTICE, PESTILENCE, PRAYING MANTIS, VICTORY, SUICIDAL ANGELS. MIDNIGHT, MEMORIAM, SKULL FIST, ANGELUS APATRIDA, WINTERSTORM, SPACE CHASER, BLIZZEN, LORD VIGO, SNAKEBITE, LEGION OF THE DAMNED, FIFTH ANGEL, HARDCORE SUPERSTAR und EPICA.



Und auch bei der Warm-Up-Show am 14. Juli 2021 gibt es es Neuigkeiten zu vermelden:



2021 leider nicht dabei sein können die Göteborger NIGHT VIPER, die für die für die diesjährige Warm-Up-Show bestätigt waren. Bedauerlicherweise hat die Band vor einigen Tagen und aus verschiedenen Gründen beschlossen, ihre Karriere vorerst auf Eis zu legen. Doch mit den Schweden NIGHT wurde bereits ein würdiger Ersatz gewonnen. Diese werden das Warm-Up dann zusammen mit CIVIL WAR, MANIMAL, D-A-D, und BLAZE BAILEY bestreiten.

