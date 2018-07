ROCK OF AGES: BLACK STAR RIDERS bestätigt!

Damit dürfte das Billing ziemlich komplett sein. Die Iren werden am Freitag aufspielen und gleich einen der ersten Höhepunkte setzen! Das Festival findet vom 27. bis 29. Juli in Seebronn statt und wird mit fogenden Stars aufwarten können: BLACK STAR RIDERS, CRYSTAL BALL, DIRKSCHNEIDER, ECHOES, FISH, FOZZY, HEAVYSAURUS, THE HOOTERS, LAZULI, MIDGE URE, MR. BIG, OPERATION MINDCRIME, NAZARETH, THE NEW ROSES, QUIREBOYS, SHAKRA, THE SWEET, SUPERNOVA PLASMAJETS. Tickets gibt es noch über die Festival-Homepage.



