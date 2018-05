ROCK OF AGES: OPERATION MINDCRIME bestätigt

Der ehemalige QUEENSRYCHE Sänger Geoff Tate ist mit seiner Band OPERATION MINDCRIME die neuste Bestätigung für das diesjährige ROCK OF AGES-Festival vom 27. bis 29. Juli in Seebronn. Und mit Sicherheit wird man bei diesem Auftritt unsterbliche Klassiker wie 'Eyes Of A Stanger', 'Silent Lucidity' und 'Empire' zu hören bekommen.



Tickets gibt es weiterhin im Ticketshop. Das gesamte Billing sieht nun so aus:



CRYSTAL BALL, ECHOES, FISH, FOZZY, HEAVYSAURUS, THE HOOTERS, LAZULI, MIDGE URE, MR. BIG, OPERATION MINDCRIME,NAZARETH, THE NEW ROSES, QUIREBOYS, SHAKRA, THE SWEET, SUPERNOVA PLASMAJETS.

Quelle: Rock Of Ages Redakteur: Tommy Schmelz Tags: rock of ages 2018 crystal ball echoes fish fozzy heavysaurus the hooters lazuli midge ure mr big operation mindcrime nazareth the new roses quireboys shakra the sweet supernova plasmajets