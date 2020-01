ROCK OF AGES: Weitere Bands für die Jubiläumsausgabe bestätigt!

Für das als familienfreundlichstes aller Rock-Festivals bekannte ROCK OF AGES-Festival, das im nächsten Jahr zum bereits 15. Mal über die Bühne gehen wird, konnten in den letzten Tagen des vergangenen Jahres mit MAD MAX, SWEET und JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE weitere hochkarätige Bands verpflichtet werden.

Das bisher fixierte Line-Up für die Jubiläumsausgabe, die vom 31. Juli bis 2. August 2020 abermals im idyllischen Rottenburg-Seebronn im Landkreis Tübingen stattfinden wird, liest sich (in alphabetischer Reihenfolge) wie folgt:

CINDERELLA's TOM KEIFER

CORELEONI

DARE

ECLIPSE

JOHN DIVA & THE ROCKETS OF LOVE

JOHN LEE'S BARCLAY JAMES HARVEST

MAD MAX

RATT

SUZI QUATRO

SWEET

THE NEW ROSES

TYKETTO

