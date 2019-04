ROSETTA STONE: Neues Album

Am 17. Mai 2019 erscheint nach rund zwanzig Jahren ein neues Album der britischen Gothic-Rock-Band ROSETTA STONE weltweit beim US-Label Cleopatra Records. Das Album trägt den Namen "Seems Like Forever". Bandgründer, Mastermind und Sänger Porl King hatte die Songs ursprünglich für sein mittlerweile wieder stillgelegtes Soloprojekt MISERYLAB aufgenommen. Nun hat er sie berarbeitet und neu aufgenommen sowie produziert, um ihnen den letztendlichen "Rosetta-Schliff" zu verpassen.

Gemixt wurde das Album vom DIE KRUPPS-Sänger Jürgen Engler in Austin, Texas.



Das komplette Album könnt ihr bereits hier im Preview-Stream hören.



Die Tracklist liest sich so:



01. Be There Tomorrow

02. Children Of The Poor

03. People

04. Dark Times

05. Making A Bomb

06. Escape

07. When You Turn Away

08. Downplay

09. What Is The Point

10. Say What We Mean

11. Tomorrow For Us