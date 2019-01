ROUGH SILK: Neues Video online!

Es gibt ein neues Video von ROUGH SILK für den Song 'A Little Bit Of Bad Sounds Good To Me'. Das Stück stammt vom letzten Jahr erschienenen Album "Progressive Oi Pop", dem meiner Ansicht nach bisher besten Werk der Truppe, wie ihr auch in meinem Review nachlesen könnt.







Live kann man ROUGH SILK dieses Jahr bis jetzt an folgenden Terminen live sehen:



19.01.2019 Schänke / Haltern am See

01.02.2019 Café Prinzregent / Ansbach

02.02.2019 Raldy´s Wirtshaus / Pülfringen

09.02.2019 Dublin Road / Rheda Wiedenbrück

16.02.2019 BarRock / Hamburg

08.03.2019 Altberliner Destille / Kassel

09.03.2019 Subkultur / Hannover

15.03.2019 Klimperkasten / Stelle

29.03.2019 Matze's Rock Bar / Bad Wildungen

30.03.2019 Weißes Ross / Immelsdorf

26.04.2019 Teufels / Bargteheide

27.04.2019 B6 / Goslar

18.05.2019 Kapovaz / Bremerhaven

30.05.-01.06.2019 Metal Meeting Festival / Werder

01.06.2019 Kaiserkeller / Hamburg "Punk op de Deel-Festival"

22.06.2019 BarRock / Langenholzhausen / Open Air

07.09.2019 Janja's / Cuxhaven

14.09.2019 Crazy / Hameln

21.09.2019 Mikrofon / Obernkirchen

26.10.2019 ASB Bahnhof / Barsinghausen

01.11.2019 Tonelli´s / Leipzig

02.11.2019 Ranch / Plauen

09.11.2019 Schabreu / Braunschweig

16.11.2019 Gnasteiners / Lauenburg

23.11.2019 Fabrik / Braunsbedra

30.11.2019 Frosch / Limmer

07.12.2019 Muziekcafe / Helmond (NL)



Es werden noch diverse weitere Termine hinzu kommen. Der Besuch eines ROUGH SILK Konzerts ist ein ganz besonderes Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte, wie ihr dem Konzertbericht vom letztjährigen Auftritt in der Traube Bellenberg entnehmen könnt.

Quelle: Rough Silk FB Redakteur: Tommy Schmelz Tags: rough silk prgressive oi pop a little bit of bad sounds good to me