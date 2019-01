BACKSTABBER bietet ein Lied zum Download an

Auf dem Bandcamp des Death-Metal-Trios BACKSTABBER aus Kanada kann man sich ab sofort kostenlos oder gegen eine freiwillige Spende das Stück 'No Privacy' in verschiedenen Audioformaten herunterladen. 'No Privacy' ist auf dem neuen Album "Conspiracy Theorist", das am 15. Februar erscheinen soll.

Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: backstabber no privacy download herunterladen conspiracy theorist