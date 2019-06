RPWL auf Tour

Die Freisinger Progger, deren aktuelles Album "Tales From Outer Space" mal wieder ganz hervorragend gelungen ist, werden im November ein paar Konzerte spielen. Seltsamerweise bisher nur im Raum Westdeutschland und Niederlande, aber ich hoffe, dass sie auch noch ein paar Gigs näher ihrer Heimat hinzufügen werden. Bis dahin kann man sich schonmal diese Termine merken:

20 Nov 2019 Rüsselsheim Das Rind

21 Nov 2019 Bonn Harmonie

22 Nov 2019 Alphen aan den Reijn Parkvilla

23 Nov 2019 Helmond De Cacaofabriek

24 Nov 2019 Oberhausen Zentrum Altenberg

Zur Einstimmung sind hier zwei sehr gelungene Videos zu Liedern des aktuellen Werkes:

'What I Really Need': Youtube.

'A New World': Youtube.