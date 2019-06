PALLBEARER: Neuer Vertrag, neue Single

Die Doomer geben bekannt, dass sie von nun an im Nuclear Blast-Stall zu Hause sein werden. Dazu die Band: "Es ist uns eine große Ehre, ankündigen zu können, dass wir einen weltweiten Vertrag mit Nuclear Blast geschlossen haben. Bereits im Zuge der Veröffentlichung unseres vorherigen Albums haben wir in Europa mit ihnen zusammengearbeitet, was auf jeden Fall der nächste logische Schritt für uns war. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit Monte Conner und seinem legendären Team arbeiten zu können und Teil eines Rosters zu sein, das heutzutage im Hard'n'Heavy-Bereich auf jeden Fall seinesgleichen sucht."

Aus diesem Anlass gibt es gleich eine neue digitale Single mit dem Titel 'Atlantis' und 'Thorn' in eine Live-Aufnahme auf der B-Seite, die man auf verschiedenen Plattformen ordern kann: Youtube.

Zu dem Lied sagt die Band: "Endlich können wir euch ein neues Stück von uns präsentieren. Wie viele von euch vermutlich wissen, haben PALLBEARER schon immer "albumorientiert" gearbeitet: Wenn wir Musik schreiben, haben wir normalerweise bereits ein Gesamtbild im Hinterkopf. Dennoch haben wir auch Spaß daran, einzelne Songs zu veröffentlichen, die nicht zwangsläufig zu einem längeren Album passen. Und Dank der Sub Pop Singles-Serie hat sich uns erneut die Möglichkeit geboten, mit 'Atlantis' einen neuen Song schreiben zu können. Zudem zeigt die Single, wie sich 'Thorns', ein Track von unserer vorherigen Platte, über die vergangenen Jahre live weiterentwickelt hat."

