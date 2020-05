RUMAHOY und 'Harambe The Pirate Gorilla'

Okay, das ist wirklich fürchterlich. Kommt mir das nur so vor, oder kriegt jede peinliche Rumpelkapelle jetzt einen Plattenvertrag? Diese nervtötende Bande des aufgesetzten Frohsinns musste Napalm schon aus Argentinien ans Licht der Welt schleifen, nur damit ich mir so etwas anhören muss, um Napalms Neuigkeiten zu vermelden? Oh je:

Und ich habe mich immer über ALESTORM beklagt. Mache ich nie wieder, versprochen!

Am 17. Juli soll unter dem Titel "Time II Party" - oh Mann, noch so ein Schenkelklopfer als Titel wie schon der Bandname - ein ganzes Album davon erscheinen. Ja, da kennen unsere lieben Nachbarn Napalm keine Gnade! Am besten fügt ihr euch schon mal in euer Schicksal und bestellt das sicher unvermeidliche Album vor. Die Plattenfirma droht immerhin damit, dass noch neun weitere "Piratenhymnen" drauf sein werden Wetten, dass die nächstes Jahr auf dem SUMMER BREEZE auf der T-Stage spielen werden? Ich geh dann wieder den Keller suchen, in den ich mich zum Lachen zurückziehen kann... Hat bei Mr. Hurley und den anderen Affen - oder wie die heißen - auch geholfen...