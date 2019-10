RUNNING WILD - neue EP zum Nikolaustag

Um den Fans die Wartezeit auf ein neues Studioalbum zu verkürzen, das wohl erst im kommenden Sommer erscheinen soll, hat Rolf Kasparek mit seinen Mannen eine EP mit drei neuen Stücken und einer KISS-Coverversion eingespielt, die unter dem Titel "Crossing The Blades" am 06.12.2019 über Steamhammer/SPV erscheinen soll. Es handelt sich um die erste EP von RUNNING WILD mit exklusivem Material seit 1994 und "The Privateer". Hier die Trackliste:



1. Crossing The Blades 5:25

2. Stargazed 3:40

3. Strutter (KISS-Cover) 3:05

4. Ride On The Wild Side 4:05





Quelle: Eat Metal Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: running wild crossing the blades streamhammer