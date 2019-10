Die Briten, durchgängig auch in unserer Redaktion mit Lob besehen, werden am 15.11.2019 über Kscope das Album "Hold Our Fire" anbieten, welches ausschließlich Live-Aufnahmen aus der Europa-Tour 2018 enthält.

