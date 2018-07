RUNNING WILD: Schatzkiste gefunden!

Noise Records verkünden voller Stolz die Veröffentlichung von RUNNING WILD "Pieces Of Eight: The Singles, Live and Rare 1984-1994".

Eine limitierte Deluxe-Box in der alle Singles der Band bei Noise Records, die Neuaufnahmencompilation "The First Years Of Piracy" sowie eine Expanded-Doppel-Gold-Vinylversion ihres ersten Livealbums "Ready For Boarding", erweitert um eine komplette neue Show auf der zweiten Disc die vorher nur auf VHS erhältlich war, enthalten sind. All diese Titel waren seit ihrer Erstveröffentlichung während der Dekade der Band auf Noise Records lange Zeit vergriffen.

Die Box enthält außerdem eine Running Wild "Piece Of Eight"-Münze und ein doppelseitiges Poster mit dem klassischen Line-Up der Band und dem Boxset-Artwork.

Das gute Stück kann ab dem 28. September erworben werden.

Quelle: cmm GmbH Redakteur: Marcel Rapp