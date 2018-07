ROCK OF AGES 2018: Spielzeiten

Das ROCK OF AGES hat die Bandaufteilung und die jeweiligen Spielzeiten bekannt gegeben. Hier ist die Aufteilung:

Freitag, 27. Juli

17:00 - 17:40 NOPLIES

17:50 - 18:50 BLACK STAR RIDERS

19:05 - 20:05 NAZARETH

20:20 - 21:35 SWEET

22:00 - 00:00 ECHOES



Samstag, 28. Juli

12:00 - 12:45 SUPERNOVA PLASMAJETS

12:55 - 13:45 LAZULI

14:00 - 14:50 FOZZY

15:05 - 15:55 SHAKRA

16:10 - 17:05 THE NEW ROSES

17:20 - 18:20 OPERATION: MINDCRIME

18:40 - 19:40 QUIREBOYS

20:05 - 21:25 FISH

22:00 - 00:00 DIRKSCHNEIDER



Sonntag, 29. Juli

15:05 - 15:50 HEAVYSAURUS

16:05 - 17:05 CRYSTAL BALL

17:20 - 18:30 MIDGE URE

18:50 - 20:05 MR. BIG

20:35 - 22:15 THE HOOTERS

Tickets gibt es noch ber die Festivalwebseite, allerdings drfte der Vorverkauf bald enden, weil sonst die Zustellung per Post nicht mehr garantiert werden kann, daher: schnell zuschlagen.