RUSH hat genug

Wie RUSH-Gitarrist Alex Lifeson jetzt in der letzten Kolumne des Magazins "The Globe" mitteilte, wird die kanadische Band sich nun nach 41 Jahren und knapp 20 Alben endgültig zur Ruhe setzen. Das letzte Album "Clockwork Angels" ist ja jetzt auch schon eine Weile her. Lifeson zur Situation: "It's been a little over two years since RUSH last toured". Also ein langsames Ausklingen der Karriere war ja schon in der Gerüchteküche hin und hergeschwappt. Und dann: "We have no plans to tour or record any more. We’re basically done. After 41 years, we felt it was enough."

Ende der Durchsage.