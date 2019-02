RUSSKAJA: Musikvideo zu

Im März erscheint das neue Album von RUSSKAJA mit einer deutlichen Botschaft: "No One Is Illegal"!

Um ihrer Botschaft Nachdruck zu verleihen, veröffentlicht die Band aus Wien jetzt die zweite Single des kommenden Langspielers und den Titeltrack. Dafür arbeitete RUSSKAJA mit dem Integrationshaus in Wien zusammen.

Hier könnt ihr euch das Musikvideo anschauen: