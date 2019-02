DAMNATION'S HAMMER veröffentlicht am 22. Februar via Massacre Records ihr neues Album, welches den Titel "Unseen Planets, Deadly Spheres" tragen wird. Von diesem Album wurde heute ein Lyrik-Video zu dem Song 'Wolves Of Aquarius' veröffentlicht. Youtube.

