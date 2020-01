RUSS BALLARD: Neues Album im Feburar, Tour im März

Sein Name ist mit ziemlicher Sicherheit in fast allen Platten-Sammlungen der "reiferen" Generation zu lesen, schließlich hat der gute Mann Songs für alle möglichen Szene-Größen komponiert. Als Beispiele seien hier nur THE WHO, KISS, RAINBOW und MAGNUM sowie HOT CHOCOLATE oder AMERICA erwähnt.

Zumeist handelt es dabei zudem um Tracks (wie etwa 'God Gave Rock'n'Roll To You'), die wohl jeder Rockmusik-Liebhaber im Schlaf mitsingen (oder zumindest mitsummen, das soll angeblich sowieso besser für die Beziehung sein...) kann. Dennoch ist der gebürtige Brite als Musiker niemals ein Star geworden, selbst wenn er als Songschreiber ebenso zu den ganz großen Namen seiner Zunft zählt, wie auch als Produzent.

Am 21.2. erscheint nach langen Jahren Wartezeit mit "It’s Good To Be Here" nun endlich ein neues Album des inzwischen fast 75-jährigen Künstlers. Dieses enthält zehn neue und drei überarbeitete, neu eingespielt Songs. Der Titel selbst scheint übrigens Programm zu sein, denn RUSS BALLARD wird sich im März auf Gastspielreise durch Mitteleuropa begeben.

Konkret ist er an folgenden Orten bzw. Locations zu sehen:

13.03.2020 - Rüsselsheim, Das Rind

14.03.2020 - BE-Verviers - Spirit of 66

16.03.2020 - Bremen, Meisenfrei

18.03.2020 - Göttingen, Exil

19.03.2020 - Wuppertal, Live Club Barmen

21.03.2020 - Obernburg am Main, Kulturhalle

22.03.2020 - München, Ampere/Muffatwerk

24.03.2020 - Wien - Reigen

25.03.2020 - Nürnberg, Hirsch

26.03.2020 - Augsburg, Spectrum

28.03.2020 - Amsterdam - Q-Factory

29.03.2020 - Hamburg, Bahnhof Pauli

31.03.2020 - Hannover, Musikzentrum