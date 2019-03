RUTHLESS: Neues Album am Start

Die Kalifornier von RUTHLESS sind in dieser Dekade tatsächlich immer noch aktiv und schieben nach dem ebenfalls über Pure Steel Records erschienenen Comeback-Album "They Rise" aus 2015 ihr neuestes Werk "Evil Within" nach.

Anbei die Trackliste der Platte, die ab dem 3. Mai verfügbar ist:

1. Storm Of Souls

2. Atrocities

3. In Blood

4. Evil Within

5. Fear Never Sleeps

6. Skulls

7. Death March

8. The Brotherhood

9. Cryptic Ruins