THE NIGHTMARE STAGE: Lyrik-Video veröffentlicht

THE NIGHTMARE STAGE aus Long Island, USA, veröffentlicht am 26. April via Pure Steel Records ihr Zweitwerk "When The Curtain Closes". Mit dem Lyrik-Video zu 'Dark Skies' dürft ihr euch einen ersten Eindruck dieser wirklich speziellen Veröffentlichung verschaffen, welche mit einem sehr gelungenen Mix aus Progressive- und US Metal zu begeistern weiß. Youtube.

