R.E.M.: Dokumentarfilm über

"Automatic Unearthed" heißt der über 24-minütige Streifen, den die Band online gestellt hat und der die Hintergründe des Erfolgsalbums beleuchtet, das am 10. November als Jubiläumsedition erschienen ist. Details zum Album findet ihr in dieser News. Hier noch ein paar Zitate der Band dazu:

Michel Stipe: "Von einem kulturellen Standpunkt betrachtet war Amerika 1992 kein einfacher Ort. Wir hatten politisch gesehen 12 Jahre lang die dunkelste Ära durchgemacht, die Amerika mit (Ronald) Reagan, (George) Bush und AIDS gesehen hatte. Ich denke, dass die Platte eine Reaktion darauf war. Ich wollte ein Album über Verlust, Wandel und Tod machen – der größte Wandel, den wir kennen."

Mike Mills: "Die Songs haben sich verbunden, Michael’s lyrics funktionierten, die Produktion, der Sound und die Overdubs, alles schien richtig für diese Platte. Ich denke nicht, dass es in dem Jahr eine andere Platte gab, die sich wie diese anhörte – was meiner Meinung nach eine gute Sache ist."

Michel Stipe: "Dank dem Erfolg von 'Out Of Time' und 'Losing My Religion‘, war "Automatic..." eine Platte bei der ich das Gefühl hatte, dass die Welt uns zuhört. Ich fühlte mich sehr selbstsicher und machtvoll, aber gleichzeitig auch sehr verletzlich. Dass sich ein Mann in der Pop-Musik als verletzlich darstellt, war bis zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich da. Die Band lieferte mir wunderschöne Songs und Stimmungen, zu denen ich über Verlust und Dunkelheit schreiben konnte – und es hat funktioniert."

Die Dokumentation kann man hier sehen: Youtube.