Radiosendung von Jakob Kranz (STAHLWERK) nun auf Star.fm

Seit gefühlten Jahrzehnten hat Moderator Jakob Kranz auf dem Jugendsender des RBB RADIO FRITZ seine Metalsendung "Stahlwerk" gesendet, in der er alle Spielarten extremer Gitarrenmusik in den Nachthimmel entliess. Nach der geplanten Verschiebung auf einen späteren Sendeplatz, was zum Beispiel viele Live-Interviews gekostet hätte, ist der Brandenburger zum Sender Star.fm gewechselt.

Ab dem 09.03.2017 wird Jakob Kranz die Sendung mit neuem Namen "Heavy Hour" jeden Donnerstag ab 20.45 Uhr live auf UKW 87.9 MHz aus der Hauptstadt senden. Ebenfalls läuft "Heavy Hour – die Metal Show mit Jakob Kranz" bei STAR FM Nürnberg über UKW, sowie weltweit im Netz unter www.starfm.de oder in der STAR FM App. Darüberhinaus wird es immer freitags im digitalen STAR FM Metal Radio "From Hell" eine Wiederholung der Sendung geben.

