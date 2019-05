Rage Against Racism Festival 2019: DESTRUCTION bestätigt

Für das Rage Against Racism Festival 2019 wurde die Thrash-Metal-Band DESTRUCTION als Headliner für den Freitag bestätigt. Das Festival findet am 21.06. und 22.06.2019 im Städtischen Kinder- und Jugendzentrum in Duisburg statt.



Die Running Order liest sich so:



Freitag, 21.06.2019

20:35 Uhr – 22:00 Uhr Destruction

19:10 Uhr – 20:15 Uhr Elvenking

18:10 Uhr – 18:50 Uhr Jaded Heart

17:20 Uhr – 17:50 Uhr Kill II This

16:30 Uhr – 17:00 Uhr Formosa

16:00 Uhr - Einlass



Samstag, 22.06.2019

21:30 Uhr – 23.00 Uhr Vader

20:00 Uhr – 21:10 Uhr Horisont

18:50 Uhr – 19:40 Uhr Motor Jesus

17:40 Uhr – 18:30 Uhr Parasite Inc.

16:30 Uhr – 17:20 Uhr Necrotted

15:30 Uhr – 16:10 Uhr Circus of Fools

14:40 Uhr – 15:10 Uhr Final Breath

13:50 Uhr – 14:20 Uhr Dragons Fire

13:00 Uhr – 13:30 Uhr Tales of Ratatösk

12.30 Uhr – 12.50 Uhr Musikcorps Hohenbudberg

12:00 Uhr -Einlass



Der Eintritt ist frei.

