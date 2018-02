Rage Against Racism: Gratis-Fest mit fettem Line Up

Die gute Sache hat einen Namen: das Rage Against Racism 2018. Die Running Order ist auch schon gut und fertig. Am Freitag, 01.06.2018 und am Samstag, 02.06.2018 kann man im Städtischen Kinder- und Jugendzentrum "Die Mühle" in Duisburg folgende Bands für Freien Eintritt erleben:

Freitag, 01.06.2018

20:40 Uhr – 22:00 Uhr Xandria

19:25 Uhr – 20:25 Uhr God Dethroned

18:30 Uhr – 19:10 Uhr Cage

17:45 Uhr – 18:15 Uhr Night In Gales

17:00 Uhr – 17:30 Uhr Call Of Charon

Samstag, 02.06.2018

21:30 Uhr – 23.00 Uhr Rotting Christ

20:05 Uhr – 21:15 Uhr Pyogenesis

19:00 Uhr – 19:50 Uhr Darkness

17:55 Uhr – 18:45 Uhr Storm Seeker

16:50 Uhr – 17:40 Uhr Kambrium

15:55 Uhr – 16:35 Uhr Tyler Leads

15:00 Uhr – 15:40 Uhr Ignition

14:15 Uhr – 14:45 Uhr Contra

13:30 Uhr – 14:00 Uhr Warm Up Slot Battle Winner

13.00 Uhr – 13.20 Uhr Musikcorps Hohenbudberg

Weitere Infos gibt es auf der Webseite.