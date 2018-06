Ralph Santolla (ex-OBITUARY, ex-DEATH) liegt nach Herzinfarkt im Koma

Wie seine Mutter Sue Santolla-Rocha vor wenigen Stunden bekannt gab, ist Ralph Santolla, der live und/oder im Studio schon für Größen wie DEATH, OBITUARY, DEICIDE und ICED EARTH, sowie zahlreiche weitere namhafte Künstler die Gitarre bediente, und zuletzt bei DEVIL'S HIGHWAY in die Saiten griff, am 29.05.2018 nach einem Herzinfarkt ins Koma gefallen und noch nicht wieder ansprechbar.



Die Redaktion von POWERMETAL.de sendet die besten Genesungswünsche in die USA und wünscht Ralph von Herzen, dass er wieder zurück ins Leben findet!

Quelle: Familie über Facebook Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: ralph santolla koma devils highway obituary deicide death iced earth toxik